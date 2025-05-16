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        Haberler Magazin Marmara Üniversitesi’nden Derin Talu’ya plaket - Magazin haberleri

        Marmara Üniversitesi’nden Derin Talu’ya plaket

        Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Marmara Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide konuşma yaptı. Talu, etkinlik sonunda plaketle ödüllendirildi. O anları sosyal medyada; "Dürüst olmak gerekirse? İkonik" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:59
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        Marmara Üniversitesi'nden plaket aldı
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        Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun 2003 yılında dünyaya gelen kızları Derin Talu, bu kez sosyal medya içerikleriyle değil, katıldığı söyleşiyle gündeme geldi.

        Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek matcha çayı yapımına dair bilgiler veren Talu, şimdi de Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Talu, etkinliğin sonunda plaketle onurlandırıldı.

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        O anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu gönderisine; "Dürüst olmak gerekirse? İkonik" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #defne samyeli
        #Derin Talu
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