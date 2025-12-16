Habertürk
        Haberler Gündem Marmaraereğlisi'nde ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi

        Marmaraereğlisi'nde ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi; kıyıda kum adacıkları oluştu, sığlaşan bölgelerde tekneler karaya oturdu. Ani çekilme bölge sakinlerinde tedirginlik yarattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:45
        Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü
        Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

        Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi sahilinde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü. Kıyı boyunca oluşan manzara, vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar yaşanan durumun nedenini merak ettiklerini aktardı.

        Bölgede 15 yıldır oturduğunu söyleyen Sezer Akça, “En son 3 yıl önce denizin bu şekilde çekildiğine şahit olmuştum. O dönemde de yaklaşık bu kadar geri çekilmişti. Bir hafta öncesine kadar deniz normal seviyesindeydi. Çekilme çok kısa sürede meydana geldi” dedi.

        #Tekirdağ
        #Marmaraereğlisi
        #deniz
        #haberler
