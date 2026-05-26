Marmaray bayramda ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Marmaray seferleri bedava mı?
Kurban Bayramı'nın 27–30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş sevdiklerine ulaşmak için toplu taşıma seçeneklerini yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, bayram süresince Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi, seferler bayram boyunca ücretli mi yoksa ücretsiz olarak mı hizmet verecek? İşte detaylar...
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:52 Güncelleme:
1
Kurban Bayramı yaklaşırken ziyaret planları yapan milyonlarca vatandaş, sevdiklerine ulaşmak için toplu taşıma seçeneklerini araştırıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, bayram süresince Marmaray seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 27–30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi olacak, seferler bayram boyunca ücretli mi hizmet verecek? İşte detaylar…
2
MARMARAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı'nda gerçekleşecek olan Marmaray seferleri, 27–30 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
3
BAYRAMDA TRAMVAY, METRO VE METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray'ın yanı sıra bayramda ulaşım için tramvay, metro ve metrobüs kullananlar ücretsiz seyahat edebilecek.