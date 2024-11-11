Marmaray'da demiryoluna araç düştü
Marmaray'da Kartal'da bulunan Başak istasyonunda demiryolu hattına kaza yapan araç düştü. Kazanın ardından Pendik-Maltepe arasında bir süre tek hat işletmeciliği yapılırken gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Yapılan son açıklamada da, "Marmaray trenlerimiz 17.30 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı
İstanbul Kartal'da Marmaray demiryolu hattına kaza yapan bir araç düştü.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yapılan son açıklamada da, "Marmaray trenlerimiz 17.30 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.