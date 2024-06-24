Marmaray'da kavga: Küfür ve hakaretler havada uçuştu İstanbul Marmaray'da iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Birbirlerine vurmaya çalışan kadınları diğer yolcular ayırmaya çalışırken, küfür ve hakaretler de havada uçuştu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:04 facebook

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