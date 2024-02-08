Marmaray'dan yapılan açıklamada, Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arasında tek hat işletildiği ve seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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