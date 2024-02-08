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        Haberler Gündem Güncel Söğütlüçeşme-Göztepe arası Marmaray seferlerinde aksama - İstanbul son dakika haberleri

        Marmaray'da seferlerde aksama

        Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte ve Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:57
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        Marmaray'da seferlerde aksama
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        Marmaray'dan yapılan açıklamada, Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arasında tek hat işletildiği ve seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.

        Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf: AA

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        #son dakika
        #Marmaray

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