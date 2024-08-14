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        Haberler Gündem Güncel Marmaray'da tekme tokat kavga | Son dakika haberleri

        Marmaray'da tekme tokat kavga

        İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda treni bekleyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga sırasında bir kişi güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:00
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        Pendik'teki Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

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        Kavga sırasında bir kişi, güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Kavgayı araya giren yolcular ile güvenlik gorevlileri güçlükle ayırdı.

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        Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        #Marmaray
        #kavga
        #istanbul
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