Marmaray'da tekme tokat kavga
İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda treni bekleyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga sırasında bir kişi güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 14.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:00
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Pendik'teki Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
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Kavga sırasında bir kişi, güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Kavgayı araya giren yolcular ile güvenlik gorevlileri güçlükle ayırdı.
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Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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