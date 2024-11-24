Marmaray'da ulaşımda aksama

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Yaşanan üzücü olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.