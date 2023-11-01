Marmaray 2023 tam bilet tarifesi en az taşımada 15,00 TL, tam parkur taşımada 33,20 TL olarak belirlendi. Bu oran öğrencilerde farklılık gösteriyor. Öğrenciler en kısa mesafede 7,32 en uzun mesafe için 15,00 TL ödüyor.

11 Şurada Paylaş!









Marmaray Aktarma Durakları

Marmaray aktarma durakları toplu taşıma araçları arasında aktarma yapmak isteyen vatandaşlarca merak ediliyor. 43 durak arasında sefer yapan Marmaray pek çok noktadan otobüs, metro, metrobüs, tramvay, YHT ve deniz ulaşım araçlarına aktarma yapma imkanı sağlıyor. İşte bu duraklar;

Marmaray metro aktarma yapmak için hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki durakları kullanabilirsiniz;