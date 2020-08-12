Marmaray saat kaçta açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Marmaray saat kaçta açılıyor? Marmaray saat kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri 2020

İstanbul - Kocaeli arasında tren hatlarının teknolojik olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi olan Marmaray Projesi, Avrupa yakasında yer alan Halkalı ilçesi ile Asya yakasında yer alan Gebze ilçesini birbirine kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir şekilde bağlayarak ulaşımı kolaylaştıran banliyö demiryolu sistemidir. Hızlı ve konforlu bir seyahati tercih eden vatandaşlar Marmaray’ın mesai saatlerini merak ediyor. Peki, Marmaray saat kaçta açılıyor? Marmaray saat kaçta kapanıyor? İşte Marmaray 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler...

Marmaray saat kaçta açılıyor

Yapım süreci 9 yılda tamamlanmış olup ve 29 Ekim 2013'te hizmete giren dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, adına yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş teknolojik bir demiryolu projesidir. Hızlı seyahatin adresi olan Marmaray güzergâhını kullanan vatandaşlar Marmaray’ın çalışma saatlerini merak ederek araştırıyor. Bizde bu sebeple Marmaray saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Marmaray saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde Marmaray ile seyahat ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Marmaray Çalışma Saatleri Nedir?

Marmaray hafta içi ve hafta sonu her gün 06:00 ile 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Marmaray Çalışma Saatleri Nedir?

Marmaray Corona tedbirleri mesai saatlerinde herhangi bir değişikliğe gitmemiş ancak sefer sayılarında düşüşe gidilerek vatandaşın ulaşımını kısıtlamamıştır.

Marmaray Öğle Saati Açık mı?

Marmaray’da öğlen saatlerinde ulaşımda herhangi bir kısıtlama ve ara olmaksızın hizmete devam etmektedir.

Marmaray Hafta Sonu Açık mı?

Marmaray hafta sonu çalışma saatlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeden hafta içi olduğu gibi 06:00 ile 00:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Marmaray Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Marmaray dini ve resmi tatillerde de aynı saatlerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Marmaray İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: TCDD Taşımacılık A.Ş.

Sorumlu Kişi: TCDD Taşımacılık A.Ş. Üst Yönetim Kurulu

Marmaray Bölge Müdürlük: Marmaray İşletme Müdürlüğü Hocapaşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No:2 Eminönü-Fatih / İSTANBUL

Marmaray Bölge Müdürlük Telefonu: 0212 5206575 / 0216 3488020

Marmaray Bölge Müdürlük Faks Numarası: 0212 5206573

Marmaray İletişim: 0216 504 04 28

İnternet Adresi: http://marmaray.gov.tr

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnsan gözü kaç megapikseldir?
NEDİRİnsan gözü kaç megapikseldir? Gözün mucizevi ...
Jojoba yağı nedir? Faydaları nelerdir?
NEDİRJojoba yağının inanılmaz faydaları
CarrefourSA saat kaça kadar açık? CarrefourSA saat kaçta kapanıyor, açılıyor?
NEDİRCarrefourSA saat kaça kadar açık?
QNB Finansbank çalışma saatleri 2020 - QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kapanır?
NEDİRQNB Finansbank çalışma saatleri 2020
Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanır? Denizbank çalışma saatleri 2020
NEDİRDenizbank saat kaçta açılıyor?
Belediyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Belediye çalışma saatleri 2020
NEDİRBelediye çalışma saatleri 2020
Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Akbank 2020 çalışma saatleri
NEDİRAkbank saat kaçta açılıyor?
Adliye çalışma saatleri 2020 - Adliyeler saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?
NEDİRAdliye çalışma saatleri 2020
Aras Kargo çalışma saatleri 2020 - Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
NEDİRAras Kargo çalışma saatleri
Askerlik şubesi çalışma saatleri 2020 - Askerlik şubesi saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
NEDİRAskerlik şubesi çalışma saatleri 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X