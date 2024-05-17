Marmaray seferleri gecikmeli olarak tek hat üzerinden yapılıyor
Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak tek hat üzerinden devam ettiği bildirildi
Giriş: 17.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:43
Marmaray idaresi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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