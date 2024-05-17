Marmaray seferleri gecikmeli olarak tek hat üzerinden yapılıyor Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak tek hat üzerinden devam ettiği bildirildi

Habertürk Giriş: 17.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:43 facebook

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