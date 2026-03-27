        Marmaris Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 3 gözaltı

        Marmaris Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 3 gözaltı

        Muğla'da Marmaris Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 03:18 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 3 gözaltı
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında, belediye içinde belirli yöneticilerin, kendi belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü.

        Güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve zabıta müdürünün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve belediyedeki ofislerinde arama yapıldı.

        Polis ekipleri Ö.H, T.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın münferit bir olay olduğunu söyledi.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir soruşturma çerçevesinde belediye çalışanlarının gözaltına alınıp belediye binasına getirildiğini aktaran Uzun, "Belediye çalışanlarının görevi ile ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi ve delillerinin elde edilmesi adına iş yerinde yapılan bir aramadan müteşekkil olduğu bunun dışında ilgili kişinin konutu ve başkaca yerlerde de aramanın bu soruşturma kapsamında yürütülmekte olduğunu belediye ve belediye işleyişi ile ilgili bir konunun olmadığı bilgisi bize şu an itibari ile verildi." dedi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de soruşturmanın münferit olduğunu belediye başkanı ve yönetimin çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

        Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince belediye binasında arama çalışmaları sürdürülürken, çevik kuvvet ekiplerince de bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR'la otomobilin önünü kesip, sürücüyü tehdit eden baba ile oğlundan 'el hareketi' iddiası

        ADANA'da trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp, TIR'la önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldıran Mehmet Necmi Z. (54) ile oğlu Mehmetcan Z. (32), tutuklandı. Ehliyetine 2 ay el konulup, TIR'ı da trafikten menedilen Mehmet Necmi Z. ile oğluna 363 bin lira ceza kesildi. Bıçakla otomobili...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dünya Kupası'na son 1!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Milli maça özel koreografi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi