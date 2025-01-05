Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu

Marmaris'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bayır Mahallesi'ne giden yolda saat 20.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Yola düşen kaya ve toprak kütleleri, onlarca aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu ve ulaşımı tamamen durdurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekipleri, hızla bölgeye iş makineleri göndererek yol açma çalışmalarına başladı.