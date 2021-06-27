Marmaris'te tersanede yangın

DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tersanede çıkan yangında 3 tekne kullanılamaz hale geldi.

Bozburun Mahallesi'ndeki bir yatçılık firmasında, saat 07.00 sıralarında, tamir için bekleyen 35 metrelik teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tersane çalışanları ve çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tersanedeki 2 fiber tekneye de sıçradı. Tersanedeki yanıcı maddeler nedeniyle alevler daha da büyüdü.

Tersane çalışanları, korkuya neden olan yangında, kepçeyle denizden su alıp, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada gelen itfaiye de su sıkıp alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yakındaki diğer tersanelere sıçramaması için itfaiye yoğun çaba sarf etti. Alevler 3 saatte, diğer tersanelere sıçramadan söndürüldü. İlk yangın çıkan tekne tamamen, 2 fiber tekne ise kısmen yanıp kullanılmaz hale geldi. Tersanede de büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, tekneler ve tersanedeki zararın boyutunun toplam 2 milyon dolar civarında olduğu bildirildi.