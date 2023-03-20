Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle döndüğü, yaban hayatının yok olduğu yangın sonrası alanın yeniden yeşillenmeye başlamasıyla 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen bir karakulak fotokapanla görüntülendi

ABONE OL
DHA
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 tarihinde saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    DHA'nın haberine göre ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı. Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı.
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    YAKILMIŞ 3 ARAÇ LASTİĞİ VE TERK EDİLMİŞ 1 MOTOSİKLET BULUNDU

    İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayhan'a ait telefon, yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal-mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

     
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    ÖZEL EKİP KURULDU

    İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangının çıkış saati itibarıyla haber alınamayan Sacit Ayhan'ın yakalanması için inceleme başlattı. Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangının başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı. Ayhan, 23 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5'er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi. Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    "KARAKULAK, ORMANA YERLEŞTİRİLEN FOTOKOPANA TAKILDI"

    Orman yangınından kısa bir süre sonra ise yanan alanlarda önce makilik doğal bitkilerin kendi kendine filizlendiği belirlendi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikimi, tohum atma ve kozakların içindeki tohumların toprakla buluşmasıyla yangının üzerinden 9 ay geçtikten tohumların birçoğu da filizlendi. Bu süreçte nesli tükenme tehlikesi altındaki 1 karakulak, ormana yerleştirilen fotokopana takıldı.
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Marmaris'te karakulak habitatlarının yangınlarla büyük zarar gördüğünü belirterek, "Araştırmalarımızı bölgedeki yangınlar sonrasında yaban hayatındaki değişimleri anlamak ve karakulakların durumunu ortaya çıkarmak için sürdürüyoruz. Bördübet yangını bölgedeki resmi korunan alan olan Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı komple yakmıştı. 
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    Karakulakların bu yangından sonra yanmamış bölgelere çekildiğini düşünüyorduk. Son kayıtlarımız bunu destekliyor. Yanmış alanlardaki kütüklerin çoğu alandan çıkarılmış. Önerilerimizin dikkate alındığını görmek güzel. 2021 büyük Marmaris yangınında bazı yerlerde olduğu gibi toprak iş makinaları ile sürülmemiş. Kendi haline bırakılmış. Sürgünler ve tohumlarla otsu türler ve maki türleri gelişiyor" dedi.
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    "YAKIN ZAMANDA YENİ YAVRULARI GÖRMEYİ UMUT EDİYORUZ"

    Dr. Yasin İlemin, bölgedeki maki türlerinin önümüzdeki 10 yılda kendiliğinden gelişeceğinin görüldüğünü de belirterek, "Akdeniz biyolojik çeşitliliği ve karakulaklar için iyi. Av seçenekleri artacak. Karakulaklar şimdi yanmamış alanlara çekilmiş durumda. Şu sıralar epey hareketliler. Çiftleşme heyecanı içindeler. Yakın zamanda yeni yavruları görmeyi umut ediyoruz. Son olarak bazı doğaseverlerin haklı endişelerini anlıyoruz. 
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

    Karakulakların yaşam alanlarını anlatırken elbette art niyetli kötü niyetli kişilerin varlığından haberdarız. Bölgede yaklaşık 15 yıldır çalışıyoruz. Çalışmalarımız sonucu bölge resmi korunan alan ilan edildi. Bölgenin bir kısmı 1'inci dereceden girişe yasak askeri alan."
  • Marmaris'te yangının ardından yeşeren ormanda, karakulak görüntülendi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.