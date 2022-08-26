Marmaris'teki safari faciasında son görüntü ortaya çıktı!

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Trafik bilirkişi raporunun hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer zanlı ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildiği, makine bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik ve ekipmanının tur için elverişli olduğu görüldü. Aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandı."