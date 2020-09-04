DHA

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 11 kilometre mesafedeki İçmeler mahallesinde otellerde alkollü içki satış belgesi (TAPDK) denetlemesi yaptı. Saat 22.00 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarını istedi. Otel yetkilileri ruhsatlarının olmadığını bildirdi.

Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi. 4 yıldızlı otel yetkililerinin mühür fekti yaptığı ve müşteri aldığı belirlendi.

Bunun üzerine otele polis tarafından zabıta ekipleri çağırıldı. Zabıta ve polis ekipleri otele girerek faaliyetinin durdurulması ve mühürlenmesi için işlem başlattı.

DHA'nın haberine göre; 20 odada bulunan çoğunluğu Rus turistler olmak üzere Türk müşteriler de dâhil tek tek odalarından çıkılarak başka otele yerleştirileceği bildirildi. Eşyalarını toplayan turistler 50 metre mesafedeki başka bir otele yerleşmek için ayrıldı.

Otelin boşaltılması ardından zabıta ekipleri polis eşliğinde mühürleme işlemini yaptı. Otel işletmecileri hakkında mühür fekki yapmak suçundan tutanak tutuldu.