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        Haberler Gündem Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama - Güncel haberler

        Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 67 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:24
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        Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
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        17 Haziran 2025 günü saat 00.35 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Hareket Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ve Emniyet güçleri İçmeler Kızılkum Maliye Kampı mevkisinde operasyona başlattı. Ekipler, araçlarla bölgeye belli aralıklarla göçmen taşındığını tespit etti. Göçmenlerin, İran uyruklu A.A. tarafından kıyıya yanaştırılan bir bota yönlendirilerek açıkta bekleyen Ocean isimli yelkenli tekneye bindirildiği saptandı. Ayrıca yol kenarında gözcülük yaptığı belirlenen araçta bulunan A.A.’nın yanı sıra sürücü S.K. ve Irak uyruklu K.W.A.G. yakalandı.

        Operasyon sonucunda Ocean isimli teknede 35'i Afgan, 18'i İranlı, 12’si Iraklı ve 2'si Kazakistanlı olmak üzere toplam 67 düzensiz göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sahil Güvenlik Güney Ege komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyonda, umut tacirleri ve düzensiz göçmenlerin konakladığı apart çalışanlarının da aralarında bulunduğu S.K., A.A., K.W.A.G., İ.U., M.A.E., M.E., M.K.S. ve M.H.E gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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