Marmaris’ta 23ülkeden 45 ekibin katıldığı Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

23 ülkeden 45 ekibin katıldığı Dünya Ralli Şampiyonası, start seromonisi ile başladı. Marmaris Marina’da gerçekleştirilen seremoninin startını Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu verdi. Şampiyonada mücadele eden ekipler hayranlarına imza dağıtarak Türkiye Rallisi’nin sekiz yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası’na katılmasını taçlandırdı.



Türkiye Rallisi, Turkey Full Speed Özel Seyirci Etabı ile başladı. Marmaris caddelerinde motor sporları tutkunları ve turistlerin oluşturduğu büyük bir kalabalık önünde gece koşulan etabı Andreas Mikkelsen 2 dakika 3.9 saniyelik derecesi ile kazandı.

"MARMARİS'TE HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

5 kez üst üste dünya şampiyonu olan Fransız pilot Sebastien Ogier, yarışlar öncesi Milliyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayarak Marmaris Rallisi'nin, her pilot ve her takım için yeni bir meydan okuma olduğunu söyledi.



İlk kez geldiği Marmaris'e hayran kaldığını belirten deneyimli Fransız pilot "Burada herkesin bu organizasyon için çok çalıştığını görebiliyoruz. Her şey çok güzel gözüküyor. Rotaların bazıları çok güzel, bazıları ise oldukça sert. Zaten ralliyi ralli yapan da bu özellik herkes için zorlayıcı olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



Belçikalı Thierry Neuville ise “Marmaris'te gireceğimiz mücadeleyi sevdim. Yarın koşulacak etapları sorunsuz ve lastik patlatmadan tamamlamayı umuyorum” diye konuştu.

