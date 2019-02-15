Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzları sık sık ilçe merkezine iniyor. Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde bu sabah vatandaşları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gündüz vakti ilçe merkezine inen yaban domuzu bir otelin havuzuna düştü. Domuzu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

BAYILTARAK ÇIKARDILAR

İHA'da yer alan habere göre kısa süre sonra zabıta ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler uzun süre domuzu havuzdan çıkarmak için uğraştı. Domuzu havuzdan çıkarılamayınca, tüfekle vurularak bayıltıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Domuz uyandırıldıktan sonra doğal ortama bırakıldı.