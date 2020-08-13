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Marş motoru nedir? Nasıl çalışır?

Marş motoru akümülatör içerisinden almış olduğu elektrik enerjisi ile çalışan ve motorda bulunan ilk hareketi sağlayan sistem olarak adlandırılır. Peki marş motoru nedir? Marş motoru nasıl çalışır? Çalışma düzeneği nedir?

Marş motoru

Kontak çevirme suretiyle harekete geçirilen marş motoru krank miline bağlı bir şekilde; volan dişli dönmesini yakıt ve hava karışımının motor baz olarak pistonların ilk hareketleri yapmasını sağlayan bir sistemdir. Bazı küçük motorlarda çalışırken krank mili kasnağına bağlı bir ipliğin çekilmesi ya da motosikletler de çalışma sistemi gibi ayakla pedala basılmak suretiyle hareket verilir ve marş motorunun görevi bu şekilde üstlenilmiş olunur.

En fazla enerji tüketen parçalardan biri olan marş motoru; standart olan bir araç için dikkat edilmesi gereken bir önemi de ortaya koyar. Marşa basıldığı zaman aracın farlarında ve iç ışıklandırma sisteminde da bir kısıtlama ortaya çıkar. Bu durumda marş motorunun önerilen maksimum çalıştırma süresi olarak 10 saniyelik bir süre gereklidir; fazla çalıştırılması halinde akümülatör hurdaya çıkar ve var olan bütün enerji yani elektrik boşalır. Bunun yanı sıra marş motorundaki pistonları hareket ettirmekten başka işleri olmayan ve genellikle hafif birer malzeme kullanılmış olan bir motor tipidir. Marş motoru uzun süreli çalışmalara dayanıklı olmaz çünkü basit bir akşamdan oluşmuştur. Önemli olarak dikkat edilmesi gereken husus; motor hareket halindeyken asla marş motoru çalıştırılmaması gereklidir. Aksi takdirde volan dişlilerinin kırılmasına ve zarar görmesine yol açar.

Marş motorunun çalışmaması durumunda ne yapmak lazımdır?

Marş motoru çalışmıyorsa; akünün boşalmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmalıdır

Akü kutup başlarında paslanma olma ihtimali düşünülmelidir.

Akü kutup başlarında gevşeme olması ya da akü başlarının çıkma ihtimali üzerinde durulabilir.

Marş motorunda bulunan kömürün bitme ihtimali olabilir.

Marş motoru içerisinde herhangi bir arızalanma ihtimali olabilmektedir.

Marş motorunun çalışıyor olması ancak motorun çalışmıyor olması durumunda;

Volan dişlisi ya da marş dişlisi aşınmış olma ihtimali olabilmektedir.

Yakıt sisteminde ya da ateşleme mekanizmasında arızalanma ortaya çıkmış olabilir.

Marş motorunun çalıştırılması akünün bitmesi durumunda başka bir araçta bulunan aküye paralel bir şekilde bağlanmak suretiyle takviye kablolar sayesinde motorun çalışma ihtimali olabilmektedir. Bu durum mümkün olmadığı takdirde kontak açılmak suretiyle aracın ikinci vitesteyken itilmek suretiyle belli bir hız kazandırarak debriyajı aniden bırakmak suretiyle motorun çalıştırılması sağlanabilir. Ancak bu uygulama son çare olarak düşünülmesi gereken bir uygulamadır. Çünkü bu durumda önemli bir sorun ortaya çıkabilir ve bu durumda triger kayışına zarar verme ihtimali oldukça yüksektir.

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