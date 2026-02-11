Canlı
        Marsilya'da Roberto De Zerbi dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Marsilya'da Roberto De Zerbi dönemi sona erdi!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

        Giriş: 11.02.2026 - 09:17 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:17
        Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya'da, teknik direktör Roberto De Zerbi dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimi, sahibi, başkanı ve futbol direktörünün katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı istişareler sonucunda, A takımın başında bir değişikliğe gidilmesi kararlaştırılmıştır. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ve sezonun geri kalanındaki sportif hedeflere ulaşmak amacıyla alınan bu ortak karar, derinlemesine bir değerlendirme sürecinin ardından verilmiştir. Olympique de Marseille, özellikle 2024/25 sezonunda elde edilen ikincilikte büyük payı olan Roberto De Zerbi’ye; gösterdiği özveri, bağlılık, profesyonellik ve ciddiyet için teşekkür eder." denildi.

        Bu sezon ligde 21 maça çıkan 46 yaşındaki teknik adam; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.86 puan ortalaması tutturdu.

