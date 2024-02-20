Marsilya'da teknik direktör Gennaro Gattuso'yla yollar ayrıldı

Fransa Ligue 1'in 9. sırasında yer alan Marsilya, İtalyan Teknik Direktör Gennaro Gattuso'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtilirken, "Her gün gösterdikleri kusursuz çalışma ve mükemmel profesyonellik için Gennaro'ya ve teknik ekibine teşekkür eder ve onlara gelecek kariyerleri için iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gattuso, Fransız ekibiyle çıktığı 24 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.