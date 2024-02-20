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        Haberler Spor Futbol Fransa Marsilya'da teknik direktör Gennaro Gattuso'yla yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Marsilya'da teknik direktör Gennaro Gattuso'yla yollar ayrıldı

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Gennaro Gattuso'yla yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 14:30 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:30
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        Marsilya'da Gattuso dönemi bitti!
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        Fransa Ligue 1'in 9. sırasında yer alan Marsilya, İtalyan Teknik Direktör Gennaro Gattuso'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

        Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtilirken, "Her gün gösterdikleri kusursuz çalışma ve mükemmel profesyonellik için Gennaro'ya ve teknik ekibine teşekkür eder ve onlara gelecek kariyerleri için iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        Gattuso, Fransız ekibiyle çıktığı 24 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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