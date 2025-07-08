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        Haberler Dünya Marsilya'da yangın sebebiyle havaalanı kapatıldı | Dış Haberler

        Marsilya'da yangın sebebiyle havaalanı kapatıldı

        Fransa'nın güneyindeki Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın sebebiyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Yangına müdahale için bölgeye 720 itfaiyeci ve 230 itfaiye aracının sevk edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:10
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        Marsilya yakınlarında yangın
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        Fransa’nın güneyindeki Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

        Fransız basınına göre, Marsilya’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Pennes-Mirabeau’da öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Yangına müdahale için bölgeye 720 itfaiyeci ve 230 itfaiye aracı sevk edildi.

        Yangın nedeniyle şu ana kadar 700 hektarlık yeşil alan küle dönerken, Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

        Valilik, bölge halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

        Pennes-Mirabeau ile Marsilya arasındaki A55 otoyolu da kısmen trafiğe kapatıldı.

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın Marsilya'nın kuzeyine ulaştı. Marsilya'ya gelen ve giden tren seferleri durdurulurken, kentin 16. bölgesinde ikamet eden vatandaşların da evde kalmaları istendi.

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        Yangın nedeniyle 4 vatandaş hastaneye kaldırılırken, 9 itfaiyeci dumandan etkilendi ve 1 itfaiyeci ise omuzundan yaralandı.

        Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, yangın nedeniyle 400 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

        Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'ya gelmesi bekleniyor.

        *Fotoğraf: DHA

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