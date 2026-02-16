Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mart ayı boyunca geçerli olacak kira zammı da netleşmiş olacak. Kiracı ve pek çok ev sahibini yakından ilgilendiren kira zammı yasal düzenleme gereği 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınarak belirleniyor. Peki Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?
Mart 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merak ettiği kira zammı oranı netleşecek. Peki 2026 Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Mart ayı iş yeri ve konut kira tavan oranı da netleşecek.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.
KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Eğer mevcut kiranız üzerinden Şubat ayı içerisinde bir yenileme yapacaksanız, hesaplama şu şekilde olacaktır:
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: %33,98
Aylık Kira Artış Tutarı: 6.796 TL
Yeni Toplam Kira Bedeli: 26.796 TL