2023 Mart ayı SED ödemeleri sorgulama ekranı ihtiyaç sahibi çocuklu aileler tarafından araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. İhtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak isteyen hak sahibi vatandaşlar ise "2023 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt ararken Bakan Yanık'tan beklenen açıklama geldi. İşte, e-Devlet SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı…