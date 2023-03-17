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İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımların birisi de SED ödemeleri! Çocuklu ailelere yönelik yapılan bu yardım vatandaşların bir nebze olsun yüzünü güldürüyor. Durumu olmayan çocuklu ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak SED yardımı yapılıyor. Bu ay da hesaplara para yattığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Başvurular e-Devletten alınacak olup, gerekli şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. İşte SED yardımı başvuru şartları ve tarihleri…

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  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    İhtiyaç sahibi aileler devlet tarafından yapılan destek ödemelerini yakından takip ediyor. Özellikle okul dönemlerinde masrafları artan dar gelirli çocuklu ailelerin maddi olarak rahatlamalarını sağlayacak SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bir nebze olsun rahatlama sağlayacak bu yardım için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki, SED yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte SED yardımı başvuru detayları
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK YARDIMI NEDİR?

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti deniyor.
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    Bu ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa gerçekleştiriliyor. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılıyor.
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    E-Devlet üzerinden yapılan açıklamada konu hakkında şu açıklamalar yapıldı: "Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz."
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuk yararlanıyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

    "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık."
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    2023 SED YARDIMI NE KADAR?

    SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL’den 3.038 TL’ye yükseldiği açıklanmıştı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

    Buna göre, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    - Dilekçe

    - T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    - Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

    - İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

    Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

    Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

    Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

    Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

    Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

    Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

    Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
  • İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere ilaç gibi ödenek! Her ay 3.038 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular e-Devletten sakın kaçırmayın

    SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sosyal ve Ekonomi Destek başvurusu şu şekildedir;

    İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

    SED E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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