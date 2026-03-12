MART EKİNOKSUNUN ÖNEMİ

Mart ekinoksu yalnızca astronomi açısından değil, birçok kültür ve gelenekte de önemli bir yere sahiptir. Özellikle bazı toplumlarda bu tarih doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kabul edilir. Tarım açısından da yeni üretim döneminin başlangıcını simgeleyen bu tarih, doğa döngüsünün önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.