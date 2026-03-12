Mart Ekinoksu ne zaman? Mart Ekinoksu nedir, ekinoksta neler olur?
Astronomide önemli dönüm noktalarından biri olan Mart Ekinoksu, her yıl Mart ayında gerçekleşerek gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği tarihi işaret ediyor. Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın başlangıcı kabul edilen bu tarihle birlikte gündüzler uzamaya başlıyor. Peki, Mart ekinoksu nedir ve bu doğa olayıyla birlikte dünyada neler değişir?
Her yıl Mart ayında gerçekleşen Mart Ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği ve Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın başladığını gösteren önemli bir astronomik olaydır. Peki, Mart ekinoksu nedir, ne zaman gerçekleşir ve bu tarihte dünyada neler olur? İşte 21 Mart ekinoksu hakkında merak edilenler…
MART EKİNOKSU NEDİR?
Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında Güneş ışınlarının Ekvator’a tam dik açıyla gelmesi sonucu ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Bu durum, Dünya’nın her iki yarım küresinin de Güneş’ten eşit miktarda ışık almasına neden olur. Bu nedenle 21 Mart civarında gece ve gündüz süreleri birbirine çok yakın olur.
MART EKİNOKSUNDA NELER OLUR?
- Mart ekinoksu ile birlikte doğa ve mevsimler açısından bazı önemli değişiklikler yaşanır:
- Kuzey Yarımküre’de ilkbahar mevsimi başlar.
- Güney Yarımküre’de sonbahar mevsimi başlar.
- Gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşit hale gelir.
- Güneş, Ekvator üzerinde tam dik konuma gelir.
- Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya başlar.
MART EKİNOKSUNUN ÖNEMİ
Mart ekinoksu yalnızca astronomi açısından değil, birçok kültür ve gelenekte de önemli bir yere sahiptir. Özellikle bazı toplumlarda bu tarih doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kabul edilir. Tarım açısından da yeni üretim döneminin başlangıcını simgeleyen bu tarih, doğa döngüsünün önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.