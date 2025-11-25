Habertürk
        Martı "top kurtarıcısı" oldu

        Martı "top kurtarıcısı" oldu

        İstanbul'da Pendik Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi dersleri sırasında voleybol topları çatıda kalınca indirmek için okulun martısı devreye girdi. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında topları indiren martının eğlenceli görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:07 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:07
        İstanbul'da Pendik Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi dersleri sırasında voleybol topları çatıda kalınca indirmek için okulun martısı devreye girdi. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında topları indiren martının eğlenceli görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

        ÖĞRETMENLERİN KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER YÜZ GÜLDÜRDÜ

        Pendik Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi dersleri sırasında voleybol toplarının çatıda kalmasının ardından öğretmenlerin kameralarına yansıyan görüntüler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Öğrenciler top çatıya kaçtığında bir anda koşmaya başlarken, topu indirmek için de okulun martısı devreye girdi. Öğrenciler ve öğretmenler martının toplara olan ilgisini hayretle izlerken, ortaya çıkan renkli ve eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

        "OKULUMUZUN MARTISI BİLE EĞİTİMLİ"

        Okul karşısındaki bir işletme sahibi olarak çalışan Hicran Güler, yaşanan eğlenceli anları şu şekilde anlattı: "Ben okulun karşısında sürekli çocuklarla haşır neşir olduğum için, özellikle de sosyal medyada çok ses uyandırdı bu martı olayı. Beden dersinde çocuklar ders yaparken, öğretmenimizin kameralarına çok hoş görüntüler yansıdı. Top çatıya kaçıyor, arkadaşları koşturuyor. Çocuklar bakıyorlar ki martı tarafından hissediliyor. Çok güzel ve hoş görüntüler ortaya çıkmış. Ben de izledikten sonra gördüm. Bu da hayvanlar ve çocukların arasındaki etkileşimi gösteriyor. Sosyal medyada inanılmaz etkileşim almışlar. Okulumuzun martısı bile eğitimli diyebilirim, adeta bilgiç martı."

