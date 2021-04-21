Petrole kurban edilen Osage halkı 0:00 / 0:00

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Martin Scorsese, yeni filmi 'Killers of the Flower Moon' için sete çıkıldı. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri Oklahoma'da başladı.

Martin Scorsese, bulundukları toprakları ve orada yaşamış yerli halkları doğru bir şekilde temsil eden bir filme imza atıp Amerikan tarihinin unutulmaması gereken bir dönemini ölümsüzleştirmek istediklerini belirtti.

1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem hâlâ iptidai hâlde olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. Filmin çekimleri yaz boyunca sürecek.