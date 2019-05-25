Altyapı takımları da şampiyon oldu

Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitecek oyuncularından biri olan ve geleceği merak edilen Martin Skrtel kararını verdi! Yurt dışından birçok kulüpten teklifler aldığı öğrenilen 34 yaşındaki savunmacı Fenerbahçe'de kalmayı seçti!

Devre arasında Barcelona'dan teklif aldığı da menajeri tarafından açıklanan Skrtel, sarı-lacivertli idarecilerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi ve kulüpte kalmaya karar verdi. Skrtel'in Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

2016 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Slovak yıldız bu sezon 27'si Süper Lig'de olmak üzere 40 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. (Turkish Football)