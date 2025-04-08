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        Haberler Ekonomi Para Martta en yüksek getiri Euro'dan - Para Haberleri

        Martta en yüksek getiri Euro'dan

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,83 ile Euro'da gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:36
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        Martta en yüksek getiri Euro'dan
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, martta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,83 oranlarıyla Euro'da görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,9, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27, dolar yüzde 0,64 yatırımcısına reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,9 yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69, dolar yüzde 0,07 yatırımcısına reel getiri sağladı, DİBS yüzde 2,46 kayba yol açtı.

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        Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,4 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

        6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,77 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 12,7 ve DİBS yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, dolar yüzde 6,23, Euro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,78 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, Euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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