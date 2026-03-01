Canlı
        Haberler Magazin Marvin Achi: Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz - Magazin haberleri

        Marvin Achi: Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz

        Ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, İstanbul'u keşfe çıktı. Taksim'den Kapalıçarşı'ya kadar yürüyerek canlı yayın yapan Achi, Türkiye'nin hoşgörülü insanlarından etkilendiğini belirtti ve farklı şehirleri gezme planlarını paylaştı: Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Her yönüyle büyüleyici bir ülke

        Giriş: 01.03.2026 - 09:21
        "Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz"

        Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve insanları tanımak amacıyla çıktığı dünya turu kapsamında İstanbul’u ziyaret etti. Türkiye’ye hayran kaldığını dile getiren Achi, ekibiyle birlikte Taksim’den yürüyerek Kapalıçarşı’ya ulaştı ve İstanbul’un tarihi ile kültürel güzelliklerini sosyal medya hesabından canlı olarak takipçileriyle paylaştı. Binlerce kişinin izlediği yayında, en çok Türkiye’nin insanlarını sevdiğini belirten Achi, tura Türkiye’de devam edeceğini ve Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi şehirleri de ziyaret edeceğini söyledi.

        ‘TÜRKİYE’YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ’

        İçerik üreticisi Marvin Achi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Türkiye’yi çok seviyorum. Buraya gelmek için uzun zamandır bekliyordum ve bu ziyareti uzun süre planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için çıktığım dünya turunda en çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden biri Türkiye’ydi ve şu an buradayım. Beklentim aslında bu kadar değildi; fakat geldikten sonra yediğim yemekler, gördüğüm ilgi ve karşılaştığım sıcak olaylar beni son derece mutlu etti. Takipçilerim de uzun süredir Türkiye’ye gelmemi istiyorlardı. İlk kez geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey, Türkiye’deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye’ye mutlaka gelmelisiniz. Ülkenin çok farklı bölgeleri var; sahiller, şehirler, dükkanlar, kültürel noktalar… Türkiye her şeye sahip. Şu anda İstanbul’dayım. Konya, Kapadokya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve ismini hatırlayamadığım birçok yeri ziyaret etmeyi planlıyorum.

        ‘KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ’

        Marvin Achi’nin arkadaşı, Türk içerik üreticisi Ediz Özcan ise şöyle konuştu: Marvin ile yaklaşık bir ay önce iletişime geçtik. Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi ve biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar, hem kendi ekipleri hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı bize rehberlik ve koruma sağladılar. Şu anda Türkiye’nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz. Daha önce Speed adlı içerik üreticisi geldiğinde yurt dışına karşı yeterince iyi bir izlenim verememiştik; bu nedenle herkesten özür diliyoruz. Bu kez her şeyi en iyi şekilde yapmak istedik. Rehber eşliğinde, güzel Türkiye’mizin tanıtımını uluslararası turistlere göstermek için onları ağırladık ve gezilerimiz devam edecek.

        #Marvin Achi
