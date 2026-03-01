Marvin Achi: Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve insanları tanımak amacıyla çıktığı dünya turu kapsamında İstanbul’u ziyaret etti. Türkiye’ye hayran kaldığını dile getiren Achi, ekibiyle birlikte Taksim’den yürüyerek Kapalıçarşı’ya ulaştı ve İstanbul’un tarihi ile kültürel güzelliklerini sosyal medya hesabından canlı olarak takipçileriyle paylaştı. Binlerce kişinin izlediği yayında, en çok Türkiye’nin insanlarını sevdiğini belirten Achi, tura Türkiye’de devam edeceğini ve Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi şehirleri de ziyaret edeceğini söyledi.

‘TÜRKİYE’YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ’

İçerik üreticisi Marvin Achi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Türkiye’yi çok seviyorum. Buraya gelmek için uzun zamandır bekliyordum ve bu ziyareti uzun süre planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için çıktığım dünya turunda en çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden biri Türkiye’ydi ve şu an buradayım. Beklentim aslında bu kadar değildi; fakat geldikten sonra yediğim yemekler, gördüğüm ilgi ve karşılaştığım sıcak olaylar beni son derece mutlu etti. Takipçilerim de uzun süredir Türkiye’ye gelmemi istiyorlardı. İlk kez geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey, Türkiye’deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye’ye mutlaka gelmelisiniz. Ülkenin çok farklı bölgeleri var; sahiller, şehirler, dükkanlar, kültürel noktalar… Türkiye her şeye sahip. Şu anda İstanbul’dayım. Konya, Kapadokya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve ismini hatırlayamadığım birçok yeri ziyaret etmeyi planlıyorum.