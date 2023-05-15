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Maserati'nin ilk elektrikli modeli satışa sunuldu

İtalyan spor otomobil üreticisi Maserati’nin GranTurismo modeli, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın tarihindeki ilk yüzde yüz elektrikli otomobil olan GranTurismo hakkında konuşan FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, "Yeni nesil GranTurismo, içten yanmalı V6 motorunun yanında, elektrikli motor seçenekleri de sunuyor. Modena, Trofeo ve Folgore olmak üzere üç farklı versiyonu olan GranTurismo’nun satışına başladığımız Modena ve Trofeo versiyonlarının kalbinde, Maserati tarafından geliştirilen V6 Nettuno motor bulunurken, ailenin en güçlüsü ve Türkiye pazarında yılın son çeyreğinde satışına başlayacağımız Folgore’de ise tamamen elektrikli güç aktarma sistemi yer alıyor" dedi

Maserati'nin ilk elektrikli modeli satışa sunuldu

İlk kez 1947 yılında dünya yollarına çıkan Maserati GranTurismo, tamamen yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Maserati İnovasyon Laboratuvarı'nda geliştirilen ve Torino'daki Mirafiori Fabrikası’nda üretilen yeni GranTurismo’nun, Modena, Trofeo ve Folgore isimli üç farklı versiyonu bulunuyor.

Otomobilin Modena ve Trofeo versiyonlarının kalbinde, Maserati tarafından geliştirilen V6 Nettuno motor bulunurken, ailenin en güçlüsü Folgore’de ise tamamen elektrikli güç aktarma sistemi yer alıyor. Böylece GranTurismo, Maserati’nin ilk yüzde 100 elektrikli otomobili unvanını da almış oluyor.

Maserati’nin Türkiye’de son dönemde önemli bir atılım içerisinde olduğuna değinen FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, "2020 yılında satışına başladığımız Ghibli Hybrid, 2021’de tanıttığımız MC20 ve Levante Hybrid ile pazardaki varlığımızı güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türkiye yollarıyla buluşturduğumuz Grecale’nin de etkisiyle büyümemizi yukarı taşıdık. GranTurismo’nun V6 motorla donatılan, Modena ve Trofeo versiyonlarını siparişe açtık ve ilk teslimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştiriyor olacağız. Maserati’nin ilk yüzde yüz elektrikli otomobili olacak GranTurismo Folgore’yi ise yılın son çeyreğinde Türkiye yollarıyla buluşturacağız" dedi.

Premium otomobil pazarında Maserati’nin hızlı büyüme gösterdiğine değinen Süslü, markanın 2023 yılında hizmet ve satış noktalarının artıracağını bildirdi.

Süslü, "İstanbul Kuruçeşme’deki showroomumuzun haricinde, Bursa, Ankara ve Antalya’da Maserati müşterilerine satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Yılın ikinci yarısında İzmir’de faaliyetlerine başlayacak olan yeni tesisimiz ile Türkiye’deki Maserati satış ve servis noktalarımızın sayısı 5’e yükselecek” bilgisini paylaştı.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ İLE GELDİ

Yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar üretilmiş en güçlü ve bin 795 kg’lık toplam ağırlığıyla en hafif dört koltuklu coupe olan Maserati GranTurismo, yüzde 100 kilitli arka diferansiyel ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile bir önceki nesilden ayrışıyor.

Yeni GranTurismo’nun Modena ve Trofeo versiyonları, V6 Nettuno motoruyla donatılıyor. GranTurismo Modena'nın kalbindeki 3.0 litrelik motor, 490 beygirlik güç sunarken, performans odaklı Trofeo versiyonunda aynı motorun değerleri 550 beygire kadar çıkıyor.

Bu versiyonlardaki 3.0 litre twin turbo motor yaş tip karter yağlama sistemi kullanıyor ve aynı zamanda silindir kapatma teknolojisine de sahip. Şanzıman tarafında ise ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

SERİNİN EN GÜÇLÜSÜ ELEKTRİKLİ VERSİYON

GranTurismo Folgore ise 800V elektrik mimarisine sahip yüzde 100 elektrikli güç ünitesi ile yollara çıkacak.

3 adet 300 kw gücünde sabit magnetli elektrik motoru bulunan otomobil, 92.5 kWs’lik kapasiteye sahip batarya ve 560 kW enerji aktarma kapasitesine sahip. Bu sayede aracın tekerleklerine kesintisiz 761 beygir güç aktarımına imkan veriliyor.

Maserati GranTurismo, Türkiye’de Modena ve Trofeo versiyonları ile satışa sunuluyor. GranTurismo Modena 14 milyon 330 bin TL’den, GranTurismo Trofeo ise 17 milyon 819 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

GranTurismo’nun 75’inci yıldönümüne ithafen tasarlanan özel “PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition' ise sipariş üzerine satışa sunulacak.

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