Maske satışı ne zaman yapılacak? Maske satışı nerelerde, fiyatı ne kadar olacak? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satışının yeniden başlayacağını duyurdu. Koronavirüs tedbirlerine göre, market, pazar ve toplu ulaşım gibi yerlerde maske kullanmak zorunlu hale getirildi. Yaklaşık 1 ay önce satışı yasaklanan maskeler e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularla PTT ve eczaneler aracılığıyla halka dağıtıldı. Son olarak ise Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapılacağı açıklandı. Maske süreci ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

MASKE FİYATI NE KADAR?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir." denildi. Maskelerin tanesi 1 liradan fazla bir ücret karşılığında satılamayacak.

MASKE NEREDE SATILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada maske satışının marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden yapılacağı belirtildi. Açıklamada "Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir" denildi.

MASKELER 50'Lİ PAKETLER HALİNDE SATILACAK

Açıklamada ayrıca, "Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

MASKE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR? E-DEVLET

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

'HAYAT EVE SIĞAR' UYGULAMASINDA ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu uygulamaya gelen yenilikle kullanıcılar maske kodunu artık Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alabiliyor. Uygulamanın ana ekranının sol üstünde yer alan ana menünün en üst kısmında “Maske Talep Et” bölümü eklendi. Bu kısım üzerinden maske talebinde bulunan kullanıcıların karşısına, bir barkod çıkıyor. Kullanıcılar, bu barkod ile birlikte kendilerine en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYECEK

Eczacı Odası son yaptıkları açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir."