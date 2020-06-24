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Maske takma zorunluluğu hangi illerde? Maske takmama cezası ne kadar?

Maske takma zorunluluğu hangi illerde? sorusu vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde 47 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Peki Maske takmama cezası ne kadar? İşte haberin detayları...

Maske takma zorunluluğu olan iller

Son günlerdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından 44 şehir ile birlikte 3 büyükşehirde de maske takma zorunluluğu getirildi. Peki Maske takma zorunluluğu hangi illerde? Maske takmama cezası kaç para? İşte cevabı...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın
Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa
Denizli, Düzce
Elazığ, Eskişehir
Gaziantep, Giresun
Iğdır, Isparta, İstanbul
Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya
Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir
Osmaniye
Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak
Tunceli, Uşak, Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ PARA?

İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılık dün akşam saatlerinde alınan kararla son buldu. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

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