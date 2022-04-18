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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli

Gözler kritik toplantıda... Bilim Kurulu yarın çok önemli gündem maddeleriyle toplanıyor.Toplantı başlıkları arasında maske yasağı da var... Peki, Türkiye genelinde maske yasağı kalkıyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda. İşte merak edilen detaylar...

  • 01
    Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli

    Korona salgınının seyri giderek azalmaya başlamasıyla gözler Bilim Kurulu'ndan maske zorunluluğuyla ilgili çıkacak kararlarda... Vaka sayılarının azalması "Maske zorunluğu kalkacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Peki maske yasağı kalkacak mı? Maske zorunluluğu kalktı mı? Tüm Türkiye'yi etkileyecek bu soruların Bilim Kurulu'ndan çıkacak cevabı merak ediliyor. İşte "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...  

     
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    Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli

    MASKE YASAĞI KALKTI MI?

    Geçtiğimiz Mart ayı başında toplanan Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla birlikte açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda ise maske yasağının devam etmesine karar verilmişti.

     
  • 03
    Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli

    MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

    Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından önemli açıklamlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu haftayı işaret ederek maske zorunluluğunun kalkmasıyla ilgili önemli sinyaller verdi.

    Bakan Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

    "Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

    Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

    En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz!"

    Bakan Koca'nın bu açıklamaları maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili sinyal olarak yorumlandı.
  • 04
    Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli

    Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamalarla tıpkı Bakan Koca gibi maske zorunluluğunun kalkması yönünde önemli sinyaller verdi.

    Prof. Dr. Özlü'nün açıklamaları şu şekilde:

    "Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular”

    Tüm bu açıklamlar göz önüne alındığında kapalı alanlarda süren maske zorunluluğunun önümüzdeki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kaldırılması bekleniyor. Ancak yine belirtmekte fayda var ki konuyla ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmadı.
  • 05
    Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına bakılacak olursa Bilim Kurulu toplantısının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Toplantı tarihinin netleşmesiyle birlikte detayları sizlerle paylaşacağız. 

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