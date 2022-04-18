Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamalarla tıpkı Bakan Koca gibi maske zorunluluğunun kalkması yönünde önemli sinyaller verdi.

Prof. Dr. Özlü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular”

Tüm bu açıklamlar göz önüne alındığında kapalı alanlarda süren maske zorunluluğunun önümüzdeki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kaldırılması bekleniyor. Ancak yine belirtmekte fayda var ki konuyla ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmadı.