Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo oldu
Giriş: 07.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:29
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo operasyonu geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Barbolini, Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo oldu.
İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.
