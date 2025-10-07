Habertürk
        Massimo Barbolini, anjiyo oldu - Voleybol Haberleri

        Massimo Barbolini, anjiyo oldu

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo oldu

        07.10.2025 - 16:29
        Massimo Barbolini, anjiyo oldu
        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo operasyonu geçirdi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Barbolini, Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo oldu.

        İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.

