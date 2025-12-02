Mastercard Türkiye 30. yılını kutladı

Doğu Avrupa Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda bulunan Mastercard Türkiye’nin, yerli inovasyonları bölge ülkelerine ihraç ettiğini belirten Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, “Bu 30 yıl, ödeme teknolojilerinde inovasyonla değer yaratma hikayesi oldu. Türkiye’nin potansiyeli bize bölgesel bir inovasyon üssü olma fırsatı sundu” dedi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da şirketin finansal kapsayıcılık ve dijital dönüşüm alanlarında geniş bir paydaş ağıyla çalıştığını vurguladı:

“Her yıl 100’ün üzerinde iş ortağımızla 150’den fazla proje yürütüyoruz. Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

Mastercard, 30. yıl kapsamında yapay zekaya yönelik kapsamlı bir program başlatacağını duyurdu. Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte, sektörde yapay zeka alanında uzman kadın iş gücü yetiştirilmesine yönelik bir akademi kurulacak. Şirket ayrıca, Paha Biçilemez platformu üzerinden sanat deneyimlerini genişletecek.

Genç tasarımcı Ecem Dilan Köse tarafından hazırlanan “Mycorrhiza” adlı dijital sanat eseri etkinlikte tanıtıldı. Doğadaki ortak yaşam ağından ilham alan eser, Mastercard’ın iş ortaklarıyla kurduğu bütünleşik ekosistemi temsil ediyor.