Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.139,01 %0,20
        DOLAR 42,4252 %0,02
        EURO 49,2643 %-0,02
        GRAM ALTIN 5.712,83 %-1,18
        FAİZ 38,67 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 77,73 %-1,66
        BITCOIN 86.882,00 %0,50
        GBP/TRY 55,9697 %-0,20
        EUR/USD 1,1603 %-0,06
        BRENT 63,07 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 9.340,47 %-1,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mastercard Türkiye 30. yılını kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        Mastercard Türkiye 30. yılını kutladı

        Mastercard, Türkiye pazarına girişinin 30. yılını İstanbul'da iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Şirket, önümüzdeki dönemin odağında yapay zeka, yetenek ve sanatın yer alacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mastercard Türkiye 30. yılını kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Avrupa Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda bulunan Mastercard Türkiye’nin, yerli inovasyonları bölge ülkelerine ihraç ettiğini belirten Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, “Bu 30 yıl, ödeme teknolojilerinde inovasyonla değer yaratma hikayesi oldu. Türkiye’nin potansiyeli bize bölgesel bir inovasyon üssü olma fırsatı sundu” dedi.

        Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da şirketin finansal kapsayıcılık ve dijital dönüşüm alanlarında geniş bir paydaş ağıyla çalıştığını vurguladı:

        “Her yıl 100’ün üzerinde iş ortağımızla 150’den fazla proje yürütüyoruz. Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

        Mastercard, 30. yıl kapsamında yapay zekaya yönelik kapsamlı bir program başlatacağını duyurdu. Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte, sektörde yapay zeka alanında uzman kadın iş gücü yetiştirilmesine yönelik bir akademi kurulacak. Şirket ayrıca, Paha Biçilemez platformu üzerinden sanat deneyimlerini genişletecek.

        Genç tasarımcı Ecem Dilan Köse tarafından hazırlanan “Mycorrhiza” adlı dijital sanat eseri etkinlikte tanıtıldı. Doğadaki ortak yaşam ağından ilham alan eser, Mastercard’ın iş ortaklarıyla kurduğu bütünleşik ekosistemi temsil ediyor.

        Markanın logo halkalarından ilham alınarak hazırlanan konsept gece, Mastercard'ın üç on yıllık yolculuğunu ve geleceğe dair vizyonunu yansıtan görsel ve deneyimsel içeriklerle tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"