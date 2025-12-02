Mastercard Türkiye 30. yılını kutladı
Mastercard, Türkiye pazarına girişinin 30. yılını İstanbul'da iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Şirket, önümüzdeki dönemin odağında yapay zeka, yetenek ve sanatın yer alacağını açıkladı
Doğu Avrupa Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda bulunan Mastercard Türkiye’nin, yerli inovasyonları bölge ülkelerine ihraç ettiğini belirten Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, “Bu 30 yıl, ödeme teknolojilerinde inovasyonla değer yaratma hikayesi oldu. Türkiye’nin potansiyeli bize bölgesel bir inovasyon üssü olma fırsatı sundu” dedi.
Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da şirketin finansal kapsayıcılık ve dijital dönüşüm alanlarında geniş bir paydaş ağıyla çalıştığını vurguladı:
“Her yıl 100’ün üzerinde iş ortağımızla 150’den fazla proje yürütüyoruz. Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”
Mastercard, 30. yıl kapsamında yapay zekaya yönelik kapsamlı bir program başlatacağını duyurdu. Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte, sektörde yapay zeka alanında uzman kadın iş gücü yetiştirilmesine yönelik bir akademi kurulacak. Şirket ayrıca, Paha Biçilemez platformu üzerinden sanat deneyimlerini genişletecek.
Genç tasarımcı Ecem Dilan Köse tarafından hazırlanan “Mycorrhiza” adlı dijital sanat eseri etkinlikte tanıtıldı. Doğadaki ortak yaşam ağından ilham alan eser, Mastercard’ın iş ortaklarıyla kurduğu bütünleşik ekosistemi temsil ediyor.
Markanın logo halkalarından ilham alınarak hazırlanan konsept gece, Mastercard'ın üç on yıllık yolculuğunu ve geleceğe dair vizyonunu yansıtan görsel ve deneyimsel içeriklerle tamamlandı.