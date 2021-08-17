Şu ana kadar on bir yarışmacı MasterChef 2021 ana kadroya girmeyi başarmıştı. 16 Ağustos Pazartesi Günü MasterChef 12. yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef ana kadroya giren isim...

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRECEK?

MasterChef 2021’de ana kadroya giren on ikinci yarışmacı bu akşam belli olacak. Üçüncü grupta yer alan 14 yarışmacı, ismi yazılı önlüğü kazanmak için mücadele verecek. Tam bir lezzet mücadelesini yaşanacağı MasterChef yeni bölümde ilk bölümde Macaristan mutfağının meşhur yemeği "gulaş" yapılması istendi. Bu yemek için verilen süre 45 dakika idi. Süre sonunda şefler tadım yaparak sonraki tura geçen isimleri açıkladı. Safanur, Mert, Eren, Yiğit, Emre, Pelin ve Hüsnü turu geçen isimler oldu.

Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen ana ürün "hindiba" oldu. Bu ürünle yapılacak yaratıcı bir tabak için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Buna göre yedinci Hüsnü, altıncı Mert, beşinci Safanur, dördüncü Pelin, üçüncü Yiğit oldu. MasterChef 2021'de ana kadroya giren on ikinci yarışmacı Eren oldu.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacıların belirlenmesine az bir zaman kaldı. Bu hafta sonunda ana kadroya giren 15 yarışmacı belli olacak. Bir yarışmacı ise yedeklere kalan yarışmacılar arasından seçilecek. Üç gruptan seçilen ve ana kadroya giren on bir yarışmacılar şöyle; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük…