MasterChef 2020'de sezonun ilk takımları bu akşam belli olacak! Geçtiğimiz haftalarda yarışmacı adayları arasında başlayan mücadele, ana kadrodaki 16 yarışmacının belli olması ile birlikte dün akşam daha büyük mücadeleleri ekrana getirdi. MasterChef 2020'nin ilk kaptanlık mücadelesi için yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmaları istendi. İlk oyunda son üçe kalan isimler ise Berk, Tanya, Serhat oldu. Peki, MasterChef'te ilk kaptanlık oyununu kim kazandı? Kimler mavi takıma seçildi? Kimler Kırmızı takımda? MasterChef 2020'de sezonun ilk takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF 2020'DE İLK TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

MasterChef 2020'de bu akşam itibari ile ana kadrodaki yarışmacılar arasında mücadele başladı! Elemelerden geçerek MasterChef'in ana kadrosuna seçilen 16 yarışmacı, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan kaptanlık oyunu için 45 dakikada 25 adet tulumba tatlısı yapmaları istendi. Süre sonunda 7 kişi yemeğini yetiştiremedi. Bu kişiler Ebru, Barbaros, Sedat, Ayyüce, Furkan, Uğur, Duygu idi. Son üçe kalan isimler ise Tanya, Berk ve Serhat oldu. Bu üçü arasından Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

MASTERCHEF 2020'DE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

TAKIMLARIN SON HALİ...

MasterChef Türkiye son bölümde sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan Tanya oldu. Mavi takımın kaptanı olan Tanya, Kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce Kamit'i seçti. Sonrasında ise takımları belirlemeye başladılar. ilk seçimi Tanya yaptı. Yapılan seçimler sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal