MasterChef 2020'de ödül oyunu nefesleri kesti. Şeflerin isteği doğrultusunda menüler hazırlayacak takımlardan hangisi günün kazananı belli oluyor. Yarışmacılar arasında yaşanılan gergin anlar nasıl yorumlanacak? MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan takımın ödülü ne olacak? Somer Şef iki takımın dengesini sağlayabilmek için yarışmacılardan ne yapmalarını isteyecek?

21 AĞUSTOS MASTERCHEF 2020'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

DÜN akşam ekranlara gelen MasterChef 2020 32. yeni bölümde ödül oyunu öncesinde şefler yaptıkları değişimler ile takımları oluşturdu. Bunun için Duygu ile Ayyüce'yi karşı takıma geçirirken bu takımda yer alan Berk, Emir ve Eray diğer takıma geçti. Bu şekilde bir tarafta kadın yarışmacılar, diğer tarafta erkek yarışmacılar yer aldı. Son olarak iki tarafın sayısını eşitlemek için erkek yarışmacılar arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda Serhat ile Sedat'ın isimleri en çok yazılan iki yarışmacı oldu. Ve Sedat ile Serhat, bundan dolayı oyunda yer almayacak ve arkadaşlarını yukarıdan izleyecek.

Takımlar son halini aldıktan sonra şefler, MasterChef ödül oyununda takımlardan ne yapacaklarını istediler. MasterChef 2020 ilk ödül oyununda takımlar, beş çeşit yemek olan vejeteryan menü hazırlayacak. Menü içinde soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ve tatlı yer alıyor. Bu menüyü hazırlamak için takımlara verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, yapılan yemekleri tek tek tattı. Tadım sonunda hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Sonucu ise tatlı tabağı belirledi. Tatlıyı daha iyi yapan yani MasterChef'te gecenin kazananı, Erkekler takımı oldu.

HANGİ YEMEKTE HANGİ TAKIM DAHA BAŞARILI?

Masterchef Türkiye'de jüri, hazırlanan yemeklerin tadımı sonrasında hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Buna göre Kadınların ve Erkeklerin hangi yemeklerde daha başarılı olduğu şu şekilde açıklandı;

Soğuk başlangıç - kızlar

Çorba - Erkekler

Salata - Erkekler

Ana Yemek - Kızlar

Tatlı - Erkekler

BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef yeni bölümde takımların son hali belirlendikten sonra Somer şef, ödülü açıkladı. Buna göre bu akşam oyunu kazanan takım ödülü 10 bin liralık hediye çeki oldu. MasterChef 2020'de bu akşam Somer Şef takımların dengesini sağlamak adına değişikliğe gideceklerini ve yarışmacılara isim yazmalarını söyleyecek. Yarışmacıların kimleri yazdığı yeni bölümde belli olacak! MasterChef 2020'de bu akşam Mehmet Şef yarışmacılardan 5 çeşit vejeteryan yemek hazırlamalarını isteyecek.