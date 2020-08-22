Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef 2020 kim kazandı? Kızlar-Erkekler ödül oyununu kazanan kim oldu? 21 Ağustos MasterChef

MasterChef 2020 heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Duygu ve Ayyüce'ye karşılık üç erkek yarışmacı diğer tarafa geçti. Böylece Kız evi - Erkek Evi takımları oluşturuldu. Şeflerin isteyeceği yemek vejeteryan menü oldu. MasterChef 2020 kim kazandı? Kızlar-Erkekler oyununu kazanan kim oldu? İşte 21 Ağustos MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

MasterChef

MasterChef 2020'de ödül oyunu nefesleri kesti. Şeflerin isteği doğrultusunda menüler hazırlayacak takımlardan hangisi günün kazananı belli oluyor. Yarışmacılar arasında yaşanılan gergin anlar nasıl yorumlanacak? MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan takımın ödülü ne olacak? Somer Şef iki takımın dengesini sağlayabilmek için yarışmacılardan ne yapmalarını isteyecek?

21 AĞUSTOS MASTERCHEF 2020'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

DÜN akşam ekranlara gelen MasterChef 2020 32. yeni bölümde ödül oyunu öncesinde şefler yaptıkları değişimler ile takımları oluşturdu. Bunun için Duygu ile Ayyüce'yi karşı takıma geçirirken bu takımda yer alan Berk, Emir ve Eray diğer takıma geçti. Bu şekilde bir tarafta kadın yarışmacılar, diğer tarafta erkek yarışmacılar yer aldı. Son olarak iki tarafın sayısını eşitlemek için erkek yarışmacılar arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda Serhat ile Sedat'ın isimleri en çok yazılan iki yarışmacı oldu. Ve Sedat ile Serhat, bundan dolayı oyunda yer almayacak ve arkadaşlarını yukarıdan izleyecek.
Takımlar son halini aldıktan sonra şefler, MasterChef ödül oyununda takımlardan ne yapacaklarını istediler. MasterChef 2020 ilk ödül oyununda takımlar, beş çeşit yemek olan vejeteryan menü hazırlayacak. Menü içinde soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ve tatlı yer alıyor. Bu menüyü hazırlamak için takımlara verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, yapılan yemekleri tek tek tattı. Tadım sonunda hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Sonucu ise tatlı tabağı belirledi. Tatlıyı daha iyi yapan yani MasterChef'te gecenin kazananı, Erkekler takımı oldu.

HANGİ YEMEKTE HANGİ TAKIM DAHA BAŞARILI?

Masterchef Türkiye'de jüri, hazırlanan yemeklerin tadımı sonrasında hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Buna göre Kadınların ve Erkeklerin hangi yemeklerde daha başarılı olduğu şu şekilde açıklandı;

Soğuk başlangıç - kızlar

Çorba - Erkekler

Salata - Erkekler

Ana Yemek - Kızlar

Tatlı - Erkekler

BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef yeni bölümde takımların son hali belirlendikten sonra Somer şef, ödülü açıkladı. Buna göre bu akşam oyunu kazanan takım ödülü 10 bin liralık hediye çeki oldu. MasterChef 2020'de bu akşam Somer Şef takımların dengesini sağlamak adına değişikliğe gideceklerini ve yarışmacılara isim yazmalarını söyleyecek. Yarışmacıların kimleri yazdığı yeni bölümde belli olacak! MasterChef 2020'de bu akşam Mehmet Şef yarışmacılardan 5 çeşit vejeteryan yemek hazırlamalarını isteyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo en zirveye savaş açıyor!
TELEVİZYONRamo en zirveye savaş açıyor!
Doya Doya Moda Ayten neden yok? Ayten yarışmadan elendi mi?
TELEVİZYONDoya Doya Moda'da Ayten neden yok?
Sultan filmi oyuncuları kimler? Sultan filminin konusu ne?
TELEVİZYONSultan filmi oyuncuları kimler?
Marslı oyuncuları kimler? Marslı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMarslı oyuncuları kimler?
Moana filminin konusu nedir?
TELEVİZYONMoana filminin konusu nedir?
Rocky 3 oyuncuları kimler? Rocky 3 filminin konusu ne?
TELEVİZYONRocky 3 oyuncuları kimler?
Iron Man 3 oyuncuları kimler? Iron Man 3 filminin konusu ne?
TELEVİZYONIron Man 3 oyuncuları kimler?
Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler filmi oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONKelebekler filmi konusu ve oyuncuları
Doya Doya Moda kim elendi? 21 Ağustos Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Asuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı? Asuman'la Sevgili Dünürüm birincisi kim?
TELEVİZYONAsuman'la Sevgili Dünürüm kim kazandı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X