MasterChef Türkiye'de 4. eleme adayı belli oluyor. MasterChef'te adım adım finale gidilerken, bireysel yarışmalar ön plana çıkmaya başladı. Bu akşam yarışmacılar bireysel olarak 4. eleme adayı olmamak adına, kendisini son 6 yarışmacı arasına atmaya çalışacak. Peki, "MasterChef 4. eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları belli oldu mu?" İşte 17 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşananlar...