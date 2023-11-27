MasterChef Alican'ın hastalığı ne? İşte Herediter Anjiyoödem belirtileri ve tedavisi...
Herediter Anjiyoödem belirtileri ve tedavi yöntemi, MasterChef Alican Sabunsoy ile gündeme geldi. İlk olarak 2019 yılında yarışmaya katılan Alican şimdilerde 2023 MasterChef All Star'da yarışıyor. MasterChef yarışmacısı Sabunsoy, programda çocukluğundan beri kalıtsal bir rahatsızlığının olduğunu açıklamıştı. Üzücü haberin ardından MasterChef Alican hastalığı Herediter Anjiyoödem nedir? araştırmaları hız kazandı. İşte MasterChef Alican'ın hastalığı Herediter Anjiyoödem belirtileri hakkında merak edilenler...
Herediter Anjiyoödem hastalığı belirtileri, MasterChef 2019 yarışmacısı Alican Sabunsoy'un açıklamasının ardından gündeme gelmişti. MasterChef All Star'da yarışan Sabunsoy, kalıtsal hastalığının bulunduğunu açıklamıştı. Alican Sabunsoy'un "Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor." açıklamasının ardından gözler "MasterChef Alican'ın hastalığı Herediter Anjiyoödem nedir ve belirtileri neler ve tedavisi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte MasterChef Alican hastalığı Herediter Anjiyoödem hakkında detaylar...
HASTALIĞINI DUYURMUŞTU!
MasterChef Alican Sabunsoy "Pastayla alakam yoktur ama tatilde bolca çalışma fırsatı buldum. Talihsizlikler yaşadım burada. Çok rahatsızlandım, dile getirmek istemiyorum ama motivasyonumu etkiliyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor. Bahane değil. Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam. 2019 finalinde de biraz rahatsızdım. Stres olunca direkt atak geçiriyorum." ifadelerini kullandı.
HEREDİTER ANJİYOÖDEM (HAÖ) NEDİR?
Prof. Dr. Karakaya “HAÖ, vücudun farklı bölgelerinde tekrar eden şişlik (ödem) ataklarıyla ortaya çıkan, kalıtsal bir hastalıktır. Tanı Muayene sonrası kan tetkikleri ile koyulur. Öncelikli olarak kandaki kompleman 4 (C4) düzeyini ölçeriz. Bunun düzeyi düşük çıkarsa C1 inhibitör düzeyi ve C1 inhibitör fonksiyonunu tetkik ederiz. HAÖ hem kadınlar hem de erkeklerde görülür. Bu hastalığa sahip olan birinin çocuğuna hastalığı geçirme oranı %50’dir. HAÖ hastaları çocuk sahibi olduğunda, çocukları hastalık belirtisi göstermese bile mutlaka bir tarama testinden geçirilmelidir. Ülkemizde nüfusa göre 6-10 bin HAÖ hastası olduğu tahmin edilmektedir” diye açıkladı.
HEREDİTER ANJİYOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?
El, yüz, ayak, bacak, genital bölge, sindirim sistemi ve nefes yollarında ani ve çok şiddetli şişme (anjiyoödem) ataklarıyla birden ortaya çıkan bu hastalık, sindirim sisteminde geliştiğinde kramp şeklinde çok ciddi karın ağrısı, bulantı ve kusmaya sebep olur. Hastalık yüzde geliştiğinde ise hastanın tanınmaz hale gelebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gül Karakaya, özellikle nefes yolunda, gırtlak bölgesinde gelişen ani ödemlerin, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, doğru ve hızlı müdahale edilmezse hastalar için ölümcül olabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Karakaya HAÖ hastalarında her türlü travma, basınç, yaralanma, ameliyat, anestezi, enfeksiyon, kaygı, sınav stresi, enfeksiyon, değişen hormon seviyeleri, doğum kontrol ya bazı tansiyon ilaçları kullanımının bile hastalığı tetikleyebileceğini söylerken, özellikle tanı almamış hastalar konusunda uyardı: “Tanı almamış” ya da tanı alıp işlem öncesi koruyucu ilaç uygulanmamış hastalarda ağıza ve dişlere yapılan çeşitli müdahaleler ve cerrahi girişimler gırtlak şişliğine neden olur. Genelde alerji ile karıştırılan bu durumda, hastaya zamanında müdahale edilemez ise hayati risk oluşturur” dedi.
TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?
HAÖ hastalığının tedavisinde, soruna neden olan mekanizmaya yönelik tedavi uygulanmaktadır. Genellikle Herediter Anjiyoödem için belirli ilaçlar vardır ve tedavide kullanılır
MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
MasterChef Alican, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ardından da Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa ilgisi, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlayan Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını belirtiyor. Böylece eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini ekliyor. Farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti. 2019 MasterChef yarışmasına katıldı. Yarışmada şampiyon olan Cemre'nin ardından ikinciliği elde etti.Alican Sabunsoy, Zeynep İpek'l birlikte olduğu biliniyor.