Haberler Magazin MasterChef Alican Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı! Çiftin aşk dolu pozları gündem oldu!

MasterChef Alican Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı! Çiftin aşk dolu pozları gündem oldu! TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sezon Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya katıldığı sezon ikincilik unvanını alan yarışmacı Alican Sabunsoy, özel hayatıyla gündem oldu. Sabunsoy'un sevgilisiyle verdiği tatil pozları övgü dolu yorumlar aldı. Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 17:12 Güncelleme: 09.08.2023 - 17:12 facebook

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Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8'in yemek yarışması MasterChef, bu sezon eski yarışmacılarıyla Allstar konseptini çekiyor. Katıldığı senenin ikincisi olan Alican Sabunsoy'da bu sezon birincilik için mücadele ediyor.

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Başarılı kariyeriyle alkış toplayan Alican Sabunsoy, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Yakışıklılığı, sempatik tavırları ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sabunsoy'un sevgilisiyle verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine geldi.