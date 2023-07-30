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        Haberler Televizyon MasterChef Allstar kim elendi? 30 Temmuz MasterChef’e veda eden isim kim?

        MasterChef'te kim elendi? 30 Temmuz MasterChef'e veda eden isim kim?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. 7 ismin olduğu potadan 6 yarışmacı kurtulacak biri ise yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef Allstar kim elendi? 30 Temmuz MasterChef'e veda eden isim kim? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 18:39
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        İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlaması olan MasterChef, bu sezon Allstar konseptiyle TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yarışmada bugünün haftanın son günü olması sebebiyle eleme gecesi yaşanacak. Konuyla ilgili merak edilen: “MasterChef Allstar kim elendi? 30 Temmuz MasterChef’e veda eden isim kim?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        MasterChef Allstar'ın son yayınlanan bölümüne Hataylı Murat Usta konuk olmuştu. Yarışmacılar en iyi performanslarıyla potadan kurtulmak için çaba gösterdiler. Sevilen yarışmacılardan biri potaya giren son kişi oldu.

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        MASTERCHEF ALLSTAR EN SON KİM ELENDİ?

        MasterChef Allstar yarışmasına geçtiğimiz hafta Burcu veda etmişti.

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        MASTERCHEF ALLSTAR EN SON POTAYA KİM GİRDİ?

        MasterCher Allstar'da potaya bu hafta son olarak Batuhan girdi.

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        MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

        Bu hafta potaya giren isimler Rıfat, Tolga, Mert, Çağatay, Eda, Büşra ve Batuhan oldu. Elenen isim bu akşam yayınlanacak olan bölümle netleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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