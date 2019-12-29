MasterChef kim kazandı, birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 19 yarışmacı ile başlayan MasterChef Türkiye 2019'da bu akşam final heyecanı yaşandı. Son 4'e Ekin, Alican, Güzide ve Cemre kalmıştı. Son oyunda ise Ekin ve Güzide'nin MasterChef'in hayali sona erdi. Alican ile Cemre arasında gerçekleşen MasterChef final yarışmasında heyecan doruktaydı. Elenen yarışmacılarında katıldığı programda eski yarışmacılar desteklediği isimlere de destek verdiler. Peki MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte, MasterChef finalinde yaşananlar...

MASTERCHEF KİM KAZANDI 2019

MasterChef şampiyonu belli oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde Alican ve Cemre 3 oyun oynandı. İlk iki yarışmanın ardından canlı yayında eleme heyecanı yaşandı.



MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 2019

MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.