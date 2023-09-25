TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star kadrosuna dahil olan eski şampiyon Cemre'nin hayatı merak konusu oldu. Başarılı performansı ve sunumları ile yarışmaya damga vuran Masterchef Cemre hayatı ve kariyerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, "MasterChef Cemre Uyanık kimdir? Masterchef Cemre kaç yaşında, aslen nereli?" İşte detaylar...

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Cemre Uyanık, küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına ilgisi olduğunu dile getirdi. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda çalıştı. Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu.