MasterChef Cemre Uyanık kimdir? Masterchef Cemre kaç yaşında, nereli?
MasterChef All Star kadrosuna şampiyonlar dahil oluyor. MasterChef'in ilk kadın şampiyonu Cemre'nin de aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Yaptığı yemeklerle yarışmada iz bırakmayı başaran Cemre Uyanık hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Masterchef Cemre hayatı ve kariyeri...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star kadrosuna dahil olan eski şampiyon Cemre'nin hayatı merak konusu oldu. Başarılı performansı ve sunumları ile yarışmaya damga vuran Masterchef Cemre hayatı ve kariyerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, "MasterChef Cemre Uyanık kimdir? Masterchef Cemre kaç yaşında, aslen nereli?" İşte detaylar...
CEMRE UYANIK KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık Şanlıurfalı'dır. 1992 doğumlu olan Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümü üzerinden tamamladı.
Cemre Uyanık, küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına ilgisi olduğunu dile getirdi. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda çalıştı. Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı.
2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu.