MasterChef Türkiye'de son oyunla birlikte dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu ve yapılan oylama sonucunda eleme potasına girecek isim belli oldu. Zorlu gözleme yarışının sonunda Naciye Abla ve jüri kazanan ismi açıkladı. Ardından yarışmacılar bu hafta eleme potasına girecek ismi oylarıyla belirlediler. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim ve bu hafta eleme potasına girecek yarışmacı kim oldu? İşte, yarışmaya dair detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK KAZANAN İSİM!

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar final etabında gözleme pişirerek yarıştılar. Zorlu rekabet içinde sonunda Murat ve Hakan finale çıktı. Naciye Abla ve Jürinin verdiği değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan isim MURAT oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINA GİREN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de gözleme yarışmasının ardından Naciye Abla ve Jüri dokunulmazlığı kazanan isim olarak MURAT'ı belirledi. Yarışmacılar bu hafta eleme potasına girecek ismi belirlemek için oy kullandılar. MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim MELTEM oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 21. BÖLÜM FRAGMANI

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