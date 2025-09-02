Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geliyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan 'Kilis Tava' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyunun kazanan takım...

        Giriş: 02.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 03.09.2025 - 00:01
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Ayla mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Çağlar olmuştu. Yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu. Eleme potasına gidecek ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Ayla (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Onur

        Eylül

        Özkan

        Sercan

        İhsan

        Cansu

        İrem

        6

        Kırmızı Takım

        Çağlar (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Furkan

        Sezer

        Gizem

        Mert

        Ayten

        Nisa

        İlhan

        Barış

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

